Теперь эти села будут находиться в серой зоне.

Ничего страшного в отходе Вооруженных сил Украины от сел Степное и Северное, расположенных к западу от Авдеевки, нет. Об этом сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире информационного марафона.

"Нам надо приготовиться, что до конца марта россияне будут проводить непрерывные атаки. То есть, они сразу из Авдеевки фактически применяют те же силы, резервы для того, чтобы продолжать атаковать наши позиции", – пояснил он.

При этом, эксперт считает, что в ситуации с отходом от сел Ласточкино, Степное и Северное ничего страшного не произошло, потому что состоялся плановый отход. Эти села фактически будут находиться в серой зоне перед украинскими оборонительными позициями.

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"Наша новопостроенная линия обороны остается стоять крепко, и через нее враг не проходит по состоянию на сейчас", – сказал Кузан.

Также у него спросили, есть ли в этих селах критическая инфраструктура, которая может помочь врагу.

"Сейчас самая удобная позиция – это Авдеевка. Надо признать, что именно Авдеевка находилась на возвышенности. И вот это географическое положение давало преимущество нам удерживать этот укрепленный район, и теперь это преимущество в географии принадлежит врагу", – отметил Кузан.

По его словам, украинские оборонительные позиции, расположенные западнее Авдеевки, находятся в низменности. То есть "они менее удобны"

"Надо это признать объективно. Но благодаря тому, что уменьшилась линия фронта и равномерно распределены наши резервы, нам удается ее удерживать", – подчеркнул эксперт.

Ситуация на фронте: обстановка в районе Авдеевки

Как сообщал УНИАН, спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сегодня заявил, что украинские войска отошли от небольших сел Степное и Северное.

По состоянию на 26 февраля оккупанты пытались с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил из Ласточкино в Донецкой области. Отмечалось, что к западу от Авдеевки российские захватчики уничтожают все, что находится перед ними. Но Вооруженные силы Украины не дают врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их оттуда.

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