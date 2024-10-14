Он призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Оккупанты могут готовиться к новой атаке в ближайшее время, ведь уже наблюдалась ситуация, когда они выдерживают паузу, а затем осуществляют массированные обстрелы.

Так в эфире Radio NV прокомментировал первую за долгое время ночь без вражеских "шахедов" Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ. Он отметил, что повод для того, чтобы готовиться к новому ракетному удару, есть.

"Есть сообщения о том, что сейчас есть активное перемещение российской стратегической авиации... "Энгельс", перемещение, подвозят топливо, боекомплекты, ремонтные работы проводятся. Поэтому есть предположение, что в ближайшее время попытаются снова атаковать", - отметил он.

Видео дня

Ступак добавил, что так, собственно, и происходит на протяжении всего полномасштабного вторжения РФ.

"Паузы, потом массированные обстрелы. К сожалению, это наша реальность. Насколько масштабный это будет обстрел - судя по всему, будет довольно серьезный... К этому надо быть готовыми", - сказал эксперт и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Какой будет зима в Украине

Ранее издание The Wall Street Journal отметило, что Украина готовится к суровой зиме из-за ограниченных и медленных поставок оружия с Запада. Как отмечают украинские военные, их стратегия заключается в том, чтобы нанести максимальные потери России, сохраняя собственные силы.

Впрочем, ситуация выглядит неутешительной, поскольку приближается "мрачная зима", по словам одного из официальных представителей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: