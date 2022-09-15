Тактика россиян привела к стремительному обрушению фронта россиян на Харьковском направлении, отметил обозреватель.

Армия Российской Федерации использует на войне в Украине тактику времен Первой мировой войны. В итоге у оккупантов нет успеха, только растущее число жертв.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Постоянные их атаки на Бахмутском направлении напоминают мини-Верден, они бьются головой об укрепления, пытаясь их прорвать, и ничего, кроме жертв, у них не получается, – отметил он. – Мы помним, что такое Верден, и чем он закончился. История повторяется в миниатюре".

По его словам, такая тактика россиян и привела к стремительному обрушению фронта российской армии на Харьковском направлении.

Также эксперт отметил, что на данный момент на фронте наблюдается начало перелома в войне. По его словам ВСУ достигли оперативных успехов на Харьковском направлении, которые повлекли за собой не только военные последствия для РФ, но и политические.

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.

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