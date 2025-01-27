Россия еще несколько лет будет иметь возможность обеспечивать свои вооруженные силы личным составом.

Благодаря запасам старой техники советских времен, которая постоянно ремонтируется, а также поддержке со стороны КНДР, Россия может воевать еще два года. Такое заявление сделал в комментарии "РБК-Украина" военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По словам эксперта, россияне ремонтируют старую технику, "лепят" из двух единиц одну боеготовую и отправляют ее на передовую. В вопросе личного состава Россия имеет несколько больший "запас" времени.

"Что касается личного состава, то технический анализ показывает, что еще 4-5 лет они смогут обеспечивать свои вооруженные силы личным составом", – акцентировал Романенко.

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К тому же, за последние несколько месяцев Россия смогла увеличить усиление своих вооруженных сил личным составом с 35 до 55 тысяч человек в месяц.

Важную роль в возможностях РФ продолжать войну играет и поддержка агрессора со стороны его союзников. Например, только КНДР обеспечивает 60% боеприпасов для Российской Федерации.

За последнее время Пхеньян поставил Москве более 2,5 миллиона снарядов. В свою очередь, Европа за полтора года выделила Украине только миллион боеприпасов.

Война РФ против Украины: вы могли это пропустить

Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону на Краматорском и Торецком направлениях. Как рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, боевые действия высокой интенсивности продолжались в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Тем временем появились сообщения о том, что войска КНДР отступили от линии фронта в Курской области. Sky News со ссылкой на украинских военных пишет, что северокорейские солдаты или делают выводы из ошибок, которые допустили во время первых столкновений с Силами обороны Украины, или занимаются лечением раненых, или ждут подкрепление.

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