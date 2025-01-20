Не последнюю очередь в этом вопросе играет защита населенного пункта средствами ПВО.

Российские оккупационные войска могут атаковать Днепр с помощью различных средств, однако КАБами – нет. Такое заявление сделал военный эксперт Павел Нарожный.

"Чтобы достать Днепр КАБами, им надо иметь возможность подойти авиацией, когда самолет находится на расстоянии 60-70 км до города. Пока что такого расстояния нет. Кроме того, чем обусловлена возможность врага обстреливать КАБами, например, Сумскую область и другие определенные районы? Это зависит от того, есть там средства ПВО большого радиуса действия (те же Patriot, самолеты F-16 со специализированными ракетами) или их нет. Есть ли они в городе Днепр? У меня информации нет, но будем надеяться, что они есть и враг с этим считается", – пояснил он в эфире "Украинского радио".

По словам эксперта, россияне, понимая, какие средства могут там находиться, могут беречь как самолеты, так и личный состав – соответственно, вражеская авиация не будет подлетать близко. Он добавил, что "это покажет ближайшая ситуация".

Видео дня

"Поэтому надеемся, что Днепр защищен и враг не сможет использовать КАБы в ближайшее время. У россиян есть КАБы с дальностью до 90 км, но для того, чтобы достичь этих 90 км, самолет должен находиться на довольно большой высоте – более 5-6 км. А это, в свою очередь, означает, что самолет будет в очень опасной ситуации в момент сброса этой управляемой авиабомбы", – констатировал Павел Нарожный.

Атаки РФ по Украине КАБами

От российских КАБов страдают как украинские войска на фронте, так и прифронтовые населенные пункты. Так, вечером 19 января оккупанты сбросили три управляемые авиационные бомбы на Золочев Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека, в том числе – ребенок.

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 января, по состоянию на 22:00 россияне применили для атак 71 КАБ. В частности, армия РФ нанесла 16 авиационных ударов с использованием 24 КАБов по территории Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: