После встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, свое слово по предложениям, в частности о прекращении огня, должна была сказать Россия. Сначала в четверг, 13 марта, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ не хочет заключения временного перемирия в Украине, ведь Москва "заинтересована в долгосрочном урегулировании". Позже свое слово сказал и сам российский диктатор, отметив, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины кризиса".

Важно понимать, что все это - лишь вхождение в переговорный процесс. Россияне так же, как и американцы, используют повышение планки ожиданий, чтобы выбить максимальное количество уступок.

В последних заявлениях ничего удивительного нет. Сейчас, на входе, мы видим то, что Россия повторяет не впервые (ведь раньше тоже постоянно об этом говорила). Речь о том, что РФ не заинтересована в перемирии, ведь предпочитает получить все и сразу - капитуляцию и территории Украины вплоть до Киева. Поэтому все эти заявления нужно рассматривать в контексте продолжения торга. И не забывайте: для Путина даже уступки в виде перемирия привязаны к большому переговорному кейсу.

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То есть, ничего не рассматривается по отдельным поинтам. Однозначно РФ и США будет обсуждать вопросы, связанные с гарантиями для России и совместными проектами.

Также будут обсуждаться вопросы снятия санкций, Ближнего Востока, Китая, военного присутствия Соединенных Штатов в Восточной Европе (вывод американских войск из Восточной Европы, закрытие румынских баз - это опция, которую президент США Дональд Трамп может продать Путину), вопрос будущего Североатлантического Альянса (НАТО теряет для Трампа добавленную стоимость) и тому подобное. И, повторюсь, все они будут идти в комплексе, в пакете, чтобы Путин мог получить какую-то ясность позиций.

Что делать в такой ситуации? Я бы подождал завершения этого этапа переговоров. Когда состоится встреча американских переговорщиков с Путиным, будет официальное коммюнике, будет озвучена официальная позиция американцев... Это может растянуться во времени, будет разбито на несколько этапов: одни переговоры, потом другие переговоры, потом телефонный разговор, или переговоры сейчас, телефонный разговор Путина и Трампа, а потом вторые переговоры - по деталям... Только после всего этого можно будет делать какие-то выводы.

Однако, отслеживать все эти заявления и анализировать их, нужно. Важно держать руку на пульсе, чтобы видеть изменение динамики, изменение фраз и контекстов.

В общем сейчас говорить о каких-то таймингах и вероятности перемирия - это гадать на кофейной гуще. Все зависит от многих факторов, которых мы даже не знаем: начиная от способности россиян, и заканчивая способностью американцев влиять на европейских партнеров. Однако не стоит забывать о нашей собственной позиции. И то, что иногда мы можем разрушить игру великих, когда она идет не в наших интересах. Все еще можем это сделать.

Виталий Кулик, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества