В то же время у россиян на юге Украины осложнена логистика, говорит Павел Нарожный.

Активизация россиян на юге ожидаема, ведь в течение трех последних месяцев оккупанты накапливали там свои войска. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.

"Пока что сильной активизации там нет. Они активизировались не только на юге. Наблюдается активизация на всей линии фронта. По сводкам Генштаба у нас сейчас 155 боестолкновений по всей линии фронта. Месяц назад мы видели по 90-100, то есть на 50% увеличилось. Они провели мобилизацию, подвезли новые силы и сейчас почти на всех участках активизируются", - сказал Нарожный.

Эксперт добавил, что до недавнего времени юг Украины был относительно спокойный из-за того, что у россиян большие проблемы с логистикой на этом направлении. Он отметил, что сейчас оккупанты имеют два маршрута подвоза личного состава и боекомплекта в этом районе.

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"Чтобы доставлять что-то в Запорожскую или Херсонскую область, им надо ехать довольно далеко. Или вдоль линии моря - где проблемные у них вопросы с железной дорогой, или через Крым, что также для них довольно трудно. Ведь через Крымский мост они не возят военный товар, потому что боятся диверсий. Мы видим, что они сейчас активизировались. Но говорить, что это критическая ситуация - довольно рано", - добавил Нарожный.

Активизация РФ на юге: что известно

Накануне в сети появилась информация о том, что российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении. В частности, увеличилось количество атак на направлении Пятихаток, Малых Щербаков и Щербаков.

Эксперт Defense Express Сергей Згурец считает, что подобные атаки врага не означают, что РФ планирует большое наступление на Запорожье. По мнению аналитика, Россия просто планирует захватить как можно больше украинских территорий на фоне разговоров о возможном перемирии.

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