Российские оккупанты наращивают количество атак на нескольких участках по линии соприкосновения. По мнению эксперта по вопросам национальной безопасности, военнослужащего Ивана Варченко, такая активизация связана с геополитическими задачами РФ.
В эфире телеканала FREEДОМ он сказал, что на Харьковском направлении россияне пытаются создавать давление, не жалея ни сил, ни средств. Высокий темп наступательных действий враг поддерживает и на Покровском и Константиновском направлениях.
"С чем это связано? С политическими моментами. Большинство военных действий Российской Федерации привязываются к политическим, геополитическим задачам, которые ставит Путин. Ему интересно, чтобы мирные переговоры велись с позиции силы. Позицию силы он может обеспечить единственным способом", – считает он.
Варченко также обратил внимание на то, как Россия, нарушая договоренности, продолжает осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Это не первый случай, когда РФ не придерживается договоренностей, на которых настаивала сама же. К тому же Москва пытается обвинить в этом именно Украину.
"Однако сегодняшние возможности мониторинга не оставляют никаких шансов для россиян в их стараниях обмануть мир в том, кто именно является нарушителем договоренностей. Так, россияне сейчас увеличивают интенсивность своих ударов, которые приходятся на украинские станции, подстанции и другие объекты энергетической инфраструктуры", – резюмировал эксперт.
Война в Украине: вы могли это пропустить
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что россияне пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области. По его словам, есть два очага вражеской активности – направление Липцы и Волчанска.
Между тем СМИ сообщают, что Россия готовит масштабное наступление, которое продлится несколько месяцев. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии УНИАН подтвердил, что РФ готовится к наступательным действиям. По его словам, враг создает резервы.
"Готова ли она (Россия, – ред.) к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", – добавил Костенко.