Враг пытается создавать давление сразу на нескольких направлениях.

Российские оккупанты наращивают количество атак на нескольких участках по линии соприкосновения. По мнению эксперта по вопросам национальной безопасности, военнослужащего Ивана Варченко, такая активизация связана с геополитическими задачами РФ.

В эфире телеканала FREEДОМ он сказал, что на Харьковском направлении россияне пытаются создавать давление, не жалея ни сил, ни средств. Высокий темп наступательных действий враг поддерживает и на Покровском и Константиновском направлениях.

"С чем это связано? С политическими моментами. Большинство военных действий Российской Федерации привязываются к политическим, геополитическим задачам, которые ставит Путин. Ему интересно, чтобы мирные переговоры велись с позиции силы. Позицию силы он может обеспечить единственным способом", – считает он.

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Варченко также обратил внимание на то, как Россия, нарушая договоренности, продолжает осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине. Это не первый случай, когда РФ не придерживается договоренностей, на которых настаивала сама же. К тому же Москва пытается обвинить в этом именно Украину.

"Однако сегодняшние возможности мониторинга не оставляют никаких шансов для россиян в их стараниях обмануть мир в том, кто именно является нарушителем договоренностей. Так, россияне сейчас увеличивают интенсивность своих ударов, которые приходятся на украинские станции, подстанции и другие объекты энергетической инфраструктуры", – резюмировал эксперт.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что россияне пытаются расширить зону активных боевых действий в Харьковской области. По его словам, есть два очага вражеской активности – направление Липцы и Волчанска.

Между тем СМИ сообщают, что Россия готовит масштабное наступление, которое продлится несколько месяцев. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии УНИАН подтвердил, что РФ готовится к наступательным действиям. По его словам, враг создает резервы.

"Готова ли она (Россия, – ред.) к наступлению через месяц? Точно нет. А если говорить обо всем фронте, то не существует такой армии, которая может наступать сразу на 800-1000 км. Я думаю, здесь 1000 километров имеется в виду ширина фронта, где они могли бы наступать. Но это нереальная история иметь средства, чтобы можно было прорвать такой фронт", – добавил Костенко.

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