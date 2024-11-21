Для атаки Украина применила 10 ракет Storm Shadow.

Целью первой атаки Украины ракетами Storm Shadow вглубь территории России мог стать командный пункт врага. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Там с советских времен, скорее всего, находился ЗКП (Запасной командный пункт, - УНИАН), который и был целью. Ведь использовать 10 Storm Shadow из 50, которые есть в наличии - это цель должна быть довольно жирная. И информация разведывательная должна быть стопроцентная. А если мы видим, что этот удар еще и подсвечивался беспилотниками - снимали это видео онлайн. То... поражен был как минимум командный пункт всей группировки российских войск на Курщине", - сказал Жирохов.

Удар дальнобойным вооружением вглубь РФ: что надо знать

20 ноября журналисты Bloomberg сообщили, что Силы обороны Украины впервые применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. В частности, две ракеты были перехвачены над Ейском. По словам журналистов, атака произошла на следующий день после того, как минобороны РФ заявило, что Украина впервые применила поставленные США ракеты ATACMS для удара по военному объекту на территории РФ.

Видео дня

По данным экспертов Defense Express, целью удара британскими ракетами мог стать штаб врага, где находились российские и северокорейские командиры.

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