Одной из причин, по мнению экс-сотрудника СБУ, являются псевдовыборы на оккупированных территориях Украины.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал активизацию российских оккупационных войск на Купянском направлении. Захватчики пытаются растянуть украинские силы по фронту.

Как он отметил в эфире "24 канала", россияне имеют "два больших сценария". Можно ожидать, что они увеличат количество военных либо на Купянском направлении с целью наступления, либо на юге – с целью противодействия контрнаступлению Сил обороны Украины.

Так, россияне выводят основную часть войск из Беларуси – сейчас там осталось около 2100 российских военных. Кроме того, они очень хотят вернуть утраченные позиции, поскольку после освобождения Вооруженными силами Украины Херсона россияне не имели никаких побед.

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"Они пробуют растянуть украинские силы вдоль линии фронта. Другими словами – попытка посадить Генштаб ВСУ на "шпагат", – подчеркнул Ступак.

Еще одной причиной активизации захватчиков, по мнению экс-сотрудника СБУ, являются псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Россиянам необходимо показать хоть какой-то результат.

Война в Украине: где пытаются наступать оккупанты

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что для российских оккупантов восточный фронт остается основным направлением наступления. Они до сих пор хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По словам Маляр, оккупанты пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В то же время на Бахмутском направлении движение вперед имеют украинские защитники.

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