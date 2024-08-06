К этому ведут большие потери захватчиков в живой силе, бронетехнике и артиллерии.

Текущее наступление российский оккупационных войск, которое уже длится десять месяцев, совсем скоро должно захлебнуться из-за двух ключевых факторов. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире 24 канала.

Военный аналитик считает, что россияне еще минимум полгода смогут набирать людей для войны против Украины за деньги, а потом перейдут на принудительную мобилизацию.

"Грубо говоря, в пределах года, они еще будут, по крайней мере, затыкать дыры. Это уже не о формировании каких-то новых ударных соединений. Эту историю мы недавно увидели. Они попытались сформировать новое соединение для наступления на Харьковщине. Как видим, у них ничего хорошего из этого не получилось. Наступление оказалось, в итоге, провальным. Сейчас у них сверхзадача - это затыкать дыры, то есть компенсировать потери и продолжать наступать, так как сейчас, там, где это удается", - сказал Дикий.

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По его убеждению, российские захватчики еще смогут какое-то время так наступать, одновременно неся страшные потери.

Дикий обратил внимание, что по данным западных журналистов, сейчас на Покровском направлении 12 тыс украинских защитников сдерживают 40 тысяч россиян. Это свидетельствует о соотношении сил в более чем один к трем в пользу оккупантов. Впрочем, одновременно, при такой ситуации, россияне несут значительно более высокие потери в живой силе. В худшей ситуации, на одну потерю в рядах ВСУ приходится четыре потери в рядах российских захватчиков.

В этой связи, аналитик уверен, что в какой-то момент наступление россиян в Донецкой области захлебнется.

"Во-первых, такие потери [у россиян], как сейчас, невозможно выдерживать очень долго. Даже для россиян. Они десять месяцев уже несут такие потери. Еще месяц, два, три, но никак не полгода и не год. Второе - это потери бронетехники и артиллерии. Вот это еще более критический момент", - отметил Дикий и добавил, что железо у россиян заканчивается быстрее человеческого ресурса.

На примере ситуации на Харьковщине, он сказал, что россияне заходили в этот регион дважды - в 2022 году и в 2024 году.

"В 2024 году количество людей, задействованных в наступлении на Харьковщине было больше в три-четыре раза, а вот количество бронетехники было меньше в десять раз. И не потому, что они считали это направление неважным, а просто потому, что у них закончилось", - сказал Дикий.

По его словам, у россиян сейчас большой кризис не как с личным составом, а железом, которое у них заканчивается быстрее.

"Это один из ключевых факторов, почему точно остановится их наступление достаточно скоро. И это как раз тот ключевой фактор, из-за которого они пытаются как раз нас дожать на перемирие", - считает аналитик.

Он добавил, что россияне никогда не просили никакого перемирия, когда чувствовали себя сильными. Еще полгода назад россияне ничего от Украины не требовали, а обещали своим гражданам захват Киева, Днепра, Одессы и Харькова.

"Так они себя ведут, когда они уверены в силе своей армии. А вот когда у их армии назревают очень серьезные проблемы, вот тогда они резко начинают говорить о мире. При том, на самом деле мир никто нам давать не собирается. Им нужна именно пауза, приморозка конфликта по нынешней линии фронта для того, чтобы накопить оружие, бронетехнику, боекомплект, хоть чему-то научить свежие наборы людей и тогда нас добить. А для нас критически важно, как раз этого им не дать, потому что их наступление захлебывается", - отметил Дикий.

В то же время, он отметил, что в Украине понемногу "раскачивается" мобилизация, но пока она в разы меньше.

"Ситуация меняется, то есть - лед тронулся. И если мы дальше сейчас добавим этот процесс, который на самом деле уже пошел в июне-июле, то, через некоторое время мы наконец выровняем это их преимущество в живой силе, и тогда будет стоять вопрос, не когда захлебнется их наступление, а когда мы перейдем в свое", - подчеркнул Дикий.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Ранее Дикий утверждал, что ситуация на Покровском направлении крайне угрожающая, потому что российские захватчики близки к перерезанию важной трассы Покровск-Константиновка. Он надеется, что городская застройка Новогродовки может замедлить наступление россиян на Покровском направлении.

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