Захватчики в какой-то момент вообще не смогут проводить полноценные общевойсковые, качественные наступательные операции, полагает эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и действия российских захватчиков на нашей территории серьезно изменятся, поскольку у них заканчиваются запасы техники времен СССР.

Почти все вражеские склады опустошены, и РФ вступает в критический момент, когда не сможет полноценно обеспечивать свои наступательные захватнические амбиции технической компонентой, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире канала "FreeДом".

"Характер наступления россиян в следующие полгода будет изменяться довольно существенно. Поскольку механизированный потенциал у них ограничен. У них с каждым днем становится все меньше и меньше возможностей эффективно использовать механизированную компоненту. В то же самое время людской ресурс у них, действительно, неисчерпаем…", - сказал аналитик.

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По словам обозревателя, из-за нехватки механизированной компоненты изменится интенсивность ведения захватчиками боевых действий. "В какой-то момент они вообще не смогут проводить полноценные общевойсковые, качественные наступательные операции. Следующий этап - это невозможность проведения оборонных действий", - добавил эксперт.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали очень много вражеской техники, в том числе 8257 танков и 15917 боевых бронированных машин.

Издание The Economist в середине июля писало, что у российских оккупантов приходят к концу запасы советской техники, и главарь РФ Владимир Путин может захотеть перемирия с украинской стороной.

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