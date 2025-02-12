Сейчас РФ может перегруппировать войска, только перебросив их с другого направления.

Силы обороны понемногу срезают российский выступ в районе Покровска. Однако называть это масштабным контрнаступлением пока нельзя. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это контратакующие действия, которые являются свидетельством того, что враг приостановил свои действия, он обескровился и мы этим пользуемся. Мы помним, как они там атаковали - всеми силами. Это привело к тому, что они понесли потери. Сейчас они там нуждаются в перегруппировке и подкреплении, чтобы продолжить наступательные действия. Мы этим пользуемся, отвоевываем важные территории. Которые потом будут им стоить большого количества жертв", - сказал Попович.

Он добавил, что россияне могут провести в этом районе перегруппировку, только перебросив дополнительные силы с других направлений. Однако в таком случае они откроют Украине новые возможности для наступления.

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"Например, с южного направления они могут снять войска. Но тогда мы будем иметь возможность на этих направлениях контратаковать. Сейчас у них основной акцент с Покровского направления перемещается в сторону Курахово. Где они хотят закрыть в кольцо окружения. И у них есть успехи под Купянском. Тот плацдарм расширился и стал местом, откуда они могут начать наступательные действия. Хотя опять же они там нуждаются в резервах", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили некоторые позиции в районе Покровска. Отмечается, что украинским защитникам удалось улучшить ситуацию в районе Дачинского и Водяного Второго.

Также известно о попытках наступления Украины в Курской области. Журналисты Forbes накануне отмечали, что Силы обороны воспользовались оперативной паузой РФ в Курской области и пошли там в наступление. Отмечается, что Украина воспользовалась перегруппировкой войск и смогла вернуть под свой контроль некоторые территории.

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