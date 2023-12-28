При этом на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов.

На Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь год из-за постоянных штурмов российских захватчиков.

Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире информационного телемарафона. "Самый тяжелый месяц, по моему личному мнению, последний. Потому что враг все время штурмует Марьинку, Авдеевку, несет значительные потери, но идет вперед и пытается взять или до конца года, или есть какой-то другой срок... но я считаю, что по количеству атак, по давлению на наши подразделения - крайний месяц этого года самый тяжелый", - сообщил Штупун.

Также он прокомментировал утверждения оккупантов о якобы захвате Марьинки.

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"Дело в том, что в Марьинке на севере еще находятся наши подразделения, поэтому пропаганда врага конечно работает, но, по факту так. Сейчас враг продолжает обстреливать наши подразделения из артиллерии. Далее он пытается больше давить уже на Новомихайловку", - отметил Штупун.

При этом, по его словам, на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты увеличили количество авиаударов, а по сравнению с позапрошлыми сутками в два раза возросло применение дронов-камикадзе - почти до сотни.

"На четырех направлениях зафиксированы сбросы управляемых авиабомб, то есть, по всей линии боевого столкновения враг активизировал авиацию. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях. Продолжает активные пехотные атаки при поддержке очень значительного количества бронетехники", подчеркнул Штупун.

Также спикер добавил, что всего на Таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артиллерийских обстрелов.

"Наши воины отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки возле Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского. Также продолжается сдерживание врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Там отражено 3 атаки. И на Запорожье противник трижды безуспешно пытался идти вперед западнее Вербового и возле Работино", - сказал Штупун.

По его словам, общие потери врага за прошедшие сутки достаточно значительны - 488 человек и 10 единиц военной техники (18 танков, 28 бронемашин, 13 артиллерийских систем, 23 беспилотников, 16 автомобилей и 7 единиц спецтехники). Уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще около 20 оккупантов сдались в плен.

Война в Украине: новости

По данным американских аналитиков Института по изучению войны, российские оккупанты продвинулись в западную часть Запорожской области и отбили позиции, которые ВСУ заняли во время контрнаступления летом. Кадры с геопривязкой показывают, что оккупанты продвинулись к западу от ивового (9 км к востоку от Работиного). По оценке ISW, взятие Украиной этих позиций в августе этого года было тактически значимым, поскольку могло позволить ВСУ начать действовать мимо самых плотных российских минных полей и других российских оборонительных барьеров. При этом аналитики не считают, что переход этих позиций к оккупантам особенно важен и значим в настоящее время.

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