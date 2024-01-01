По словам президента, украинцы сильнее вместе, "без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на временно оккупированных территориях. По его словам, украинцы сильнее вместе, "это время, которого так ждут и все те украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях".

"Все, кто не потерял Украину в себе. Не дал оккупировать свои головы, свои сердца. Все, кто бережет Украину в своих детях. Бережет наш флаг. Веру в возвращение Украины. Знает, что все ожидания не напрасны. И я хочу, чтобы вы почувствовали нашу благодарность вам за это. И помнили: без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной", - сказал Зеленский.

Как отметил президент, сегодня мы вместе встречаем Новый год, "по нашему времени".

"С любовью к Украине. И эта любовь - сильнее оккупации. Эта любовь к Украине - движущая сила, которой так боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь – все наши – знайте: враги на самом деле вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа украинских людей, которые доказывали, доказывают и докажут, что мы сильнее несвободы. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы - такой народ", - подчеркнул Зеленский.

Новогоднее обращение Зеленского

Владимир Зеленский трогательно поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства подчеркнул, что за этот год страна и ее граждане стали сильнее.

"Мало кто верил, что поборем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. а сегодня мы встречаем 2024 год", - сказал Зеленский.

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