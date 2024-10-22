Вместе с тем, воин уверен, что такие российские объекты, как нефтебазы и аэродромы, будут оставаться уязвимыми.

У российской армии хорошо развитые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако, украинские специалисты активно адаптируются к таким вызовам на поле боя. Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко.

По его словам, наличие развитых российских систем РЭБ ощущается на разных направлениях:

"Где-то это более интенсивно, где-то меньше, но это точно нарушает работу наших дронов, не позволяет эффективно работать. Часто даже невозможно взлететь из-за такой "стены" РЭБ".

Видео дня

Вместе с тем, как отметил Гвозденко, украинские специалисты постоянно ищут технические решения, позволяющие эффективно выполнять задачи.

"Одновременно растет и уровень наших РЭБ. В этом направлении ведутся интенсивные разработки", - добавил воин.

Боец уверен, что такие российские объекты, как нефтебазы и аэродромы, будут оставаться уязвимыми, учитывая развитие украинских дронов-камикадзе и высокоточного вооружения:

"Знаю, что некоторые наши беспилотники спокойно преодолевают расстояние более тысячи километров, для них это не проблема. А из-за спутниковых снимков мы видим, что такие удары достаточно эффективны".

Возможности российской РЭБ - что сообщалось ранее

Напомним, командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш заявлял, что россияне более 40 лет развивали свои системы радиоэлектронной борьбы, и их уровень сейчас чрезвычайно высокий.

Ранее в России заявили, что смогли создать роботизированную мобильную платформу, которая несет на себе систему РЭБ и может, например, следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от дронов-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: