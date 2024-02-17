По словам Глена Гранта, Россия будет принимать меры для выравнивания технологических возможностей, нарушая работу GPS и спутниковой связи.

Россия будет пытаться нивелировать превосходство Запада в технологиях, чтобы вести более примитивную войну в Украине. Об этом в эфире Эспрессо сказал британский полковник в отставке Глен Грант.

По его словам, РФ точно не играет в двойную игру - она начинает наступление с тем, что у нее есть, и по мере того, как она приобретает больше ресурсов, продолжает свое наступление.

"Россия знает, что украинская линия фронта растянута, поэтому они всегда ищут уязвимые места, где Украина недостаточно сильна, для своего прорыва", - говорит военный.

Он считает, что Россия будет пытаться заставить Запад и Украину вести примитивную войну. В этом контексте Грант напомнил о попытках РФ запуска ядерного оружия в космос.

"Если они это сделают - а руководствуются они целью нарушить связь, вывести из строя GPS, то есть фактически снизить до своего уровня ведения боевых действий не только украинскую сторону, но и Запад, другими словами, попытаться вынести технологии за скобки этого уравнения - это заставит и Украину, и Запад перейти к более примитивному стилю ведения войны, соответствующему тактике, которую предпочитает Россия", - отметил Грант.

По мнению британского полковника, РФ не может выиграть войну технологий, поэтому будет принимать меры, чтобы нивелировать технологическое превосходство Запада.

"Мы можем стать свидетелями того, как Россия будет принимать меры для выравнивания технологических возможностей, нарушая работу GPS и спутниковой связи. Поэтому не удивляйтесь, если такие действия произойдут", - сказал военный.

Война в Украине - последние новости

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