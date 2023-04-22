Украинские военные ликвидировали склад и гаубицу россиян.

Украинские защитники показали ликвидацию российской гаубицы Д-30. Вместе с орудием уничтожен скрытый склад оккупантов.

"Наши аэроразведчики нашли вражескую гаубицу Д-30, которая кошмарила наши подразделения, к работе подключилась артиллерия и с первого выстрела попала в скрытый в лесополосе состав бк, склад запылал, а впоследствии запылала и гаубица", - сообщили бойцы 128 батальона территориальной обороны Днепровского района Киева.

При этом военные отметили, что потратили лишь два снаряда.

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На обнародованных кадрах видно, что первый снаряд на первый взгляд не попал по позициям захватчикам, но после сдетонировал боекомплект, в результате чего произошло возгорание. Позже загорелась и гаубица.

Ситуация на фронте по состоянию на 22 апреля - что иизвестно

Утром 22 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки украинские бойцы отбили 53 атаки оккупантов на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самой горячей точкой фронта остается Бахмут.

При этом общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составили 185 730 человек личного состава.

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