Штурмы оккупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами".

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, входящей в состав ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ, разгромили группу российских штурмовиков, а одного оккупанта взяли в плен. Он оказался египтянином. Об этом рассказала пресс-служба бригады и обнародовала соответствующее видео.

"Ежедневные штурмы оккупантов на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами". Не сумев прорваться к нам малыми группами, враг начал увеличивать количество штурмовиков до 20 человек. Но единственное, что от этого изменилось, - количество потерь", - рассказали в подразделении.

Речь идет о том, что, пользуясь туманом, группа оккупантов сумела пробраться к позициям ВСУ, однако их тут же шквальным огнем встретили пехотинцы 2-го механизированного батальона 28-й ОМБр.

Видео дня

Постоянно меняя позиции и пользуясь всем имеющимся арсеналом, "рыцари" вплотную уничтожили часть группы. Одному оккупанту удалось упасть в окоп к своему "комраду-предшественнику", но его быстро выкурили оттуда гранатами и, в конце концов, ликвидировали.

По словам военных, другая часть штурмовой группы противника начала убегать, оккупанты пытались прятаться и притворяться мертвыми.

"Впрочем каждого поймали пилоты Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" - боевого подразделения бригады", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что только одному оккупанту повезло, потому что он решил сдаться в плен. Единственной проблемой стало то, что он оказался гражданином Египта, поэтому пехотинцами пришлось объяснять все жестами. На видео можно увидеть, как украинцы проверили, нет ли у пленного под одеждой оружия и взрывчатки, а потом сказали застегнуться, чтобы тот не замерз.

Другие успехи "рыцарей" 28-й бригады

Как сообщал УНИАН, двое бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ взяли в плен пятерых российских штурмовиков. Оккупантов загнали в блиндаж и стали "разбирать" ударными коптерами. Параллельно двое пехотинцев приняли решение взять оккупантов в плен. Сначала штурмовики отказывались сдаваться, но несколькими точными бросками гранат пехотинцы им "объяснили", что единственный шанс выжить - плен. В конце концов, сдались пять оккупантов - те, что уцелели под огнем Сил обороны.

Один из героев, которые брали пленных, ранее около года находился в СЗЧ, однако благодаря программе возвращения на службу решил присоединиться к рядам 28-й ОМБр.

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