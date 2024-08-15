Он отметил, что таким образом Украина защищается от российских атак.

Операция ВСУ в Курской области показала, что российских "красных линий" не существует. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

"Это опровергает страх, что Путин пойдет на эскалацию и использует ядерное оружие. Самое худшее, что он сделал, это обстрелял ракетами очередной супермаркет в Украине. Мы сдерживали себя слишком долго", – подчеркнул он в интервью DW.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о том, что пресловутых "красных линий" больше нет, Ходжес ответил: "Я определенно надеюсь, что нет".

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"Украинцы преподали нам урок – даже в условиях тотального распространения дронов можно готовить операции такого масштаба. Конечно же, главком [ВС РФ] Герасимов и генштаб РФ проигнорировали сигналы разведки о том, что Украина собирается атаковать", – продолжил он.

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина не заинтересована в захвате российской территории. Однако, по его словам, эта операция заставит Россию переосмыслить ее действия. Он отметил, что таким образом Украина защищается от российских атак.

"Это классическая рабочая военная доктрина в действии – выбрать удачный момент, отвлечь противника, облегчить давление на остальные свои войска", – констатировал Бен Ходжес.

Операция ВСУ в Курской области

С утра 6 августа продолжается операция украинских войск в Курской области РФ. По состоянию на 13 число Украина контролировала уже 74 населенных пункта страны-агрессора.

Впоследствии эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что СУ установили контроль над еще четырьмя населенными пунктами к югу от Суджи. Украинские военные заняли село Черкасская Конопелька, а также село Плехово, деревню Куриловка и хутор Дмитрюков.

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