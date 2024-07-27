Коваленко отметил, что практика таким образом маскировать РСЗО не новая, ей уже 50 лет.

Российские оккупанты начали активно применять для маскировки тентовые 122-мм РСЗО БМ-21 "Град".

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Внешне система выглядит как обычный тентовый грузовик, что позволяет ее применять для выполнения боевых задач, а так же совершения террористических актов (обстрел городов и н.п.) предварительно не вызывая подозрения, что приближается РСЗО", - сообщил он.

Коваленко отметил, что практика таким образом маскировать РСЗО не новая, ей уже 50 лет. "До оккупантов такие решения дошли только на третий год войны, с другой стороны, не хорошо, что они вообще до них дошли", - констатировал Коваленко.

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В результате операции Главного управления разведки Минобороны поражены три российских вертолета на территории РФ. В частности, речь идет о Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

Так, около трех часов ночи на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ) в результате диверсионных мероприятий ГУР были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

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