А в Новый Комар оккупанты пытаются заходить пехотой, чтобы закрепиться в этом населенном пункте.

Наиболее активные участки наблюдаются в районе поселка Великая Новоселка. Об этом сообщил проект DeepState.

"В Новый Комар оккупанты пытаются заходить пехотой, чтобы закрепиться в нем. Силы Обороны в свою очередь прилагают максимальные усилия не дать этого сделать противнику и осуществляют поражение по пехоте, которая прячется в домах. Часто делают это достаточно успешно, но ресурс врага бесконечен, что усложняет ситуацию", - рассказали о ситуации аналитики проекта.

Там отметили, что после занятия населенных пунктов Сторожевое и Благодатное, оккупанты подтягивают ресурсы в данный район для накопления и дальнейшего продвижения. "Следующая точка, которой они уделяют внимание - Нескучное. Также оккупанты пробуют двигаться в сторону трассы из Гуляйполя на Большую Новоселку. Продолжаются попытки остановить врага", - сообщил проект.

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А на восточной части от Великой Новоселки россияне копают фортификационные сооружения и насыщают их пехотой.

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Сегодня оккупанты захватили населенные пункты Новооленовка и Сторожевое в Донецкой области, сообщил мониторинговый проект DeepState. Кроме того, отмечается, что россияне продвинулись возле сел Песчаное и Нововасильевка.

24 декабря в DeepState сообщили, что российские войска оккупировали населенные пункты Макаровка, Сухие Ялы и Зеленовка в Донецкой области. При этом отмечалось, что россияне продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волкового, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, а также в Сторожевом и Курахово.

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