В организации отметили, что реальная цифра погибших намного больше.

Представители ООН уже подтвердили 6430 случаев гибели украинцев в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Еще зафиксировано 9865 случаев ранения гражданских.

Об этом сообщает Организация объединенных наций.

Отмечается, что с 1 по 30 октября зафиксировано 274 смерти и 769 случаев ранения украинцев. При этом с 24 февраля подтверждено 6430 смерти и 9865 ранения гражданских.

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В то же время в ООН указали, что реальные цифры намного выше, потому что информация из некоторых мест недоступна или доходит с опозданием.

Кроме того, в организации указали, что большинство людей погибли в результате применения взрывного оружия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

Война в Украине - что известно

Российская Федерация начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российская армия намеренно бомбила гражданские объекты, в том числе и жилые дома. В результате тысячи украинцев погибли, получили ранения и пропали без вести.

Кроме того, часть территорий Украины попала под российскую оккупацию. Захватчики всячески издеваются над местными жителями, пытают и убивают их. После освобождения территорий Украины украинские военные и правоохранители стали находить братские могилы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что в Донецкой области обнаружили 268 тел, из них идентифицировано 175. При этом в Харьковской области найдено 765 тел, из них предварительно идентифицировано 453.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, с 24 февраля подтверждена гибель 12 гражданских медицинских работников.

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