Сейчас Александр уже идет на поправку.

Украинские врачи в Днепре спасают военного, который чудом выжил после ранения в Донецкой области. Защитник наступил на мину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что возле Опытного Александр помогал выносить побратима после обстрела. Он ушел в разведку и наступил на противопехотную мину.

Видео дня

Сейчас боец в больничной палате уже делает упражнения. Он помнит все, что происходило возле Опытного, как их позиции обстреляли. Александр пошел проверить, есть ли мины по пути, по которому выносили раненого собрата.

"Маленькие такие мины зеленого цвета и очень незаметны. Я пошел в разведку, потому что не успеваешь пойти – лепестки эти лежат. Рассыпают их. Буквально прошел два метра, возвращаешься – штуки две-три лежат. Там за три километра нужно было тянуть, туда- сюда петляешь. По озерам, по окопам, где-то прыгаешь", - вспоминает военный.

К сожалению, на одну из мин он все же наступил, из-за чего лишился столпы. Александр не смог доползти до побратимов, потому что оккупанты накрывали плотным огнем.

"Увидел яму, туда залез и там четыре дня прожил. На четвертый день говорю: Боже, дай мне пожалуйста водички. И пару сигарет. Утром, только солнце вставало, вылезает местный житель, проживший там восемь лет без электричества", – рассказал украинский защитник.

Пострадавшего Александра передали бойцам ВСУ только на пятый день, а потом и в больницу Днепра.

"Когда стану на ноги, пойду на оператора дронов. Мне одноклассники сейчас ищут курсы", – строит планы на будущее воин.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский артист Тарас Тополя, который с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину отправился на передовую защищать нашу страну, показал жуткие кадры боя на Харьковщине и как спасал раненого товарища.

Вас также могут заинтересовать новости: