С РФ только при одном условии можно вести нормальный политический диалог, считает нардеп.

Для того, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, Украина должна иметь возможность бомбить в ответ города противника.

Украинскому государству необходимо делать такое оружие, которое могло бы попасть в объекты на территории врага, в том числе - ракеты средней дальности, рассказал нардеп, полковник Службы безопасности Украины, защитник Донецкого аэропорта Роман Костенко, который воюет против РФ, в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание "Гордон".

По словам собеседника, с российской стороной можно вести нормальный диалог о политике, только когда она будет бояться.

"Я сейчас говорю о сдерживании. Мы не ограничены никакими актами насчет дальности наших ракет. Что бы дало нам возможность сдерживать врага? РФ тоже имеет атомные станции. Я не призываю их бомбить. Мы не должны этого делать. Но мы должны угрожать их инфраструктурным объектам, атомным станциям и экономическим объектам...", - заявил народный избранник.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противники обстреливали военные и гражданские объекты, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Роман Костенко прогнозировал, что украинская сторона не завершит войну с РФ до конца текущего года, имея те средства и силы, которые у нее есть сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: