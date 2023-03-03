Президент РФ может захотеть показать россиянам настоящую победу, считает эксперт.

Если российский президент Владимир Путин не потерпит поражение в войне против Украины, то блицкриг (молниеносная война) РФ будет грозить трем странам - Грузии, Армении и Беларуси.

Западные государства должны строить долгосрочные планы насчет того, что делать с РФ дальше после завершения войны в Украине, рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире программы "Аргумент".

"Что дальше делать, когда Путин озлобленный, потрепанный, но непобежденный, не разгромленный до конца отползет, и что с ним делать дальше. А не получится ли так, что он отползет и… придумает там легенду для Украины, что это… "были учения, мы всем все доказали, мы им оставили фактически выжженную землю, зачем нам она…, мы их нагнули, нас никто не победил, мы молодцы…", - сказал эксперт.

По его мнению, потом лидер россиян может захотеть показать им настоящую победу.

"Он может так сделать, а дальше он скажет: "А я вам покажу сейчас победу настоящую - Грузия, иди-ка сюда, пожалуйста, или, Армения, а ну-ка, ты иди сюда, Беларусь, вот, иди ты сюда, Беларусь. Там блицкриг может быть, да. В Грузии он уже был…", - добавил политтехнолог.

Война Путина с Украиной - прогноз, который стоит знать

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного - генерал Виктор Назаров, спрогнозировал, что война с РФ может длиться еще год, и ее нужно завершить победой украинцев на поле боя. По словам генерала, победить Россию на поле боя вполне реально.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что, если украинская сторона получит от партнеров вооружение дальнего радиуса действия, сможет наносить удары на расстоянии 300 км, то оккупанты не смогут организовывать оборону и будут вынуждены отступить.

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