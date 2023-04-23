Так, под обстрелами находились шесть населенных пунктов: города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Константиновка, пгт Нью-Йорк и село Карловка. Российские войска применили авиабомбы "ФАБ-500", ЗРК "С-300", РСЗО "Град" и "Ураган", артиллерию.

Донецкая область выдержала 18 российских атак за сутки, российские оккупанты нанесли удары авиабомбами и ракетами. Об этом сообщила Национальная полиция.

Отмечается, что под обстрелами находились шесть населенных пунктов: города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Константиновка, пгт Нью-Йорк и село Карловка. Российские войска применили авиабомбы "ФАБ-500", ЗРК "С-300", РСЗО "Град" и "Ураган", артиллерию.

Полицейские задокументировали более полусотни разрушений, нанесенных оккупантами. Пострадало гражданское население.

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"Уничтожено и повреждено 53 гражданских объекта – 43 жилых дома, социальная инфраструктура, 8 гражданских автомобилей. Враг сбросил две авиабомбы на Угледар, разрушениям подвергся многоквартирный дом и авто. Информация о пострадавших пока не поступала. Четыре ракеты С-300 россияне направили на Константиновку. Повреждены по меньшей мере 7 частных домов, объекты социальной инфраструктуры, 7 автомобилей. По предварительным данным, гражданское население не пострадало. Оккупационные войска продолжают стирать с лица Земли Бахмут. Россияне повредили 20 частных домов, ранили гражданского. Еще 15 частных домов подверглись разрушениям в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня после полуночи армия РФ попала ракетой по Славянску, повреждены 2 частных помещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. С помощью полиции эвакуированы еще 187 человек, с начала обязательной эвакуации – 63 907 человек, среди них 7717 – дети, 2828 – люди с инвалидностью.

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Российские оккупанты продолжили наступать на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Бахмутском направлении россияне не оставляют попыток занять весь город Бахмут.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник пытается держать оборону.

Институт изучения войны, в свою очередь, предположил, что украинская армия якобы начала контрнаступление и заняла позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Также отмечается, что российские оккупанты удерживают оборону в Алешках и Новой Каховке. В ОК "Юг" ответили, что "условия военной операции пока требуют информационной тишины".

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