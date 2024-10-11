"Одноразовых" россиян вербуют за 31 тысячу долларов, а украинский солдат-срочник получает меньше, отметил главный сержант роты ударных дронов.

Украинские военные считают себя обманутыми из-за невыплаты обещанных денег и отсутствия отпуска.

Главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов также отмечает, что военным необходимо обеспечить надежные укрытия. Об этом он заявил Radio NV.

По его словам, внутри ВСУ есть много вызовов, связанных с самовольным оставлением частей, которые недавно декриминализировали. Фирсов отмечает, что некоторые украинские командиры считают: это негативно повлияет на дисциплину в подразделениях Сил обороны.

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Также он отмечает, что обещали рассмотреть вопрос демобилизации, искать пути ее реализации, но прошло уже полгода, а результатов до сих пор нет. Он отмечает, что одним из ключевых вызовов являются деньги:

"Одноразовых" россиян вербуют за 31 тысячу долларов в Белгородской области, а у нас, условно говоря, солдат-срочник получает меньше средств, чем российский военнопленный, находясь в тюрьме".

По его словам, главный вопрос, это то - что думает о таком соотношении условный "ротный Николай" - реальные солдаты, особенно пехотинцы.

"Прагматично будет звучать, немножко даже цинично, но где та надбавка 70 тысяч гривень, которую просто обещали? Власть когда-то проголосовала и везде пошла новость о том, что военным сделали надбавку - еще плюс 70 тысяч. То есть пехотинец может получать зарплату, надбавку в 100 тысяч и плюс еще в 70 тысяч иметь эту надбавку. Ее не имеют", - отмечает военный.

По его словам, это не только вопрос денег - это вопрос доверия. Солдаты чувствуют, что их снова обманули. Второй вызов - отсутствие четкости насчет сроков службы. Солдатам нужно знать, сколько еще они будут воевать. Хотя все понимают, что условной демобилизации не будет, важно иметь четкие ориентиры по отпуску.

"Когда ты отвоевал три года, имеешь полное право на условный отпуск в полгода... Надо дать ребятам такую возможность, потому что, если они повоюют в таком состоянии еще какое-то время, без передышки, они будут недееспособны, вернутся домой в СЗЧ, они будут сумасшедшие. Сугубо прагматично, с такими будет очень трудно. Нам нужны боеспособные солдаты, армия, а не сломленные, психологически уничтоженные тысячи ребят", - объясняет военный.

Кроме этого, военным необходимо обеспечить надежные укрытия. Они не должны сидеть в окопах, которые сами смастерили, и их нужно обеспечить всем необходимым для выполнения боевых задач - от дронов типа Mavic до средств радиоэлектронной борьбы, чтобы они не боялись, что вражеские FPV-дроны их уничтожат.

Фирсов также напоминает, что Украина активно использует FPV-дроны, но и враг также имеет эти средства. Поэтому наши военные должны быть защищены от этих угроз с помощью РЭБ, специальных ружей и другого оборудования, чтобы сохранить жизни солдат.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Ранее Егор Фирсов рассказал, что российские захватчики более года назад начали наступать на город Авдеевка Донецкой области и активизировались на других участках фронта. Фирсов сказал, что города нужно защищать именно для того, чтобы противники не разгоняли свои контрнаступательные действия.

По его словам, оккупация любого города ощутимо затягивает войну, потому что, когда захватчики заходят в него - Авдеевку или Угледар, то мгновенно получают преимущество, а украинские воины - "минусы" на километров 20-30, поскольку вынуждены находиться в очень невыгодных условиях. Например, в посадке или в открытом поле.

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