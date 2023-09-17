По мнению Юрия Гудименко, Кремль может продемонстрировать что-то своему народу и выдать это за безумный триумф.

Младший сержант ВСУ Юрий Гудименко объяснил, почему российские власти могут выбрать сценарий затяжной войны против Украины.

Экс-лидер "Демсокиры" для телеканала "Эспрессо" заявил, что российский народ будет терпеть все и таким образом население РФ годами будут отправлять умирать на войну.

"Я абсолютно точно уверен, что у России нет каких-то действительно линий в голове, на которых они думают, что войну дальше нельзя продолжать. Закончится у них артиллерия - будут сажать людей с автоматами, закончатся автоматы - будут драться с "мосинками", закончится военная обувь - будут сажать в лаптях, их никогда не интересовали такие детали", - отметил Гудименко.

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Военный добавил, что все, что интересует Кремль - это возможность продемонстрировать что-то своему народу и выдать это за безумный триумф, получить награды и повышение в звании.

"И так же мы часто видели, когда россияне не могут реалистично оценить ситуацию из-за того, что их ложь во внутренних бумагах на столько не соответствует реальности, что создается реальность дубль два", - добавил боец ВСУ.

Готов ли Путин завершать войну

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация не может воевать, как раньше, и готовится "сдать назад". Именно поэтому были ликвидированы главари ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а террорист Игорь Гиркин (Стрелков) взят под стражу. Такое мнение озвучил правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Осечкин в то же время не берется утверждать, что война в Украине скоро закончится. Однако он уверен, что в том формате, в котором она велась Россией, она дальше продолжаться не может.

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