Военный эксперт Виктор Ягун: Удары РФ по объектам водоснабжения и теплоснабжения, мостам, железной дороге еще впереди

Военный эксперт Виктор Ягун в интервью УНИАН рассказал, что если РФ получит вторую партию вооружения от Ирана, удары по инфраструктуре Украины продолжатся, а также о том, кто может стать новым союзником России.

На Бахмутском направлении наиболее горячо в последние дни. Враг несет потери, но продолжает атаку. Есть ли угроза прорыва россиян под Бахмутом?

Угроза прорыва всегда есть, но на Бахмутском направлении ситуация стабилизировалась. Об этом мы знаем от людей, которые находятся прямо там. Они подтверждают, что агрессора откинули на несколько километров. Поняв, что "в лоб" атака бесперспективна, они начали обходные маневры. Они более сложные. Возможно, будут проблемы, потому что наши тоже пытаются перекинуть бойцов с одного направления на другое. Посмотрим. Пока у врага ничего не получается.

Можно что-то говорить о наших успехах? Насколько мы готовы к этим новым маневрам россиян?

Я думаю, готовы. Мы понимаем опасность на некоторых направлениях. Но за счет количественного увеличения личного состава враг пытается использовать тактику "пушечного мяса" и закидывать телами некоторые направления. Мы можем видеть это по статистике, где по последним данным ликвидированы 800 человек, до этого было 600-900. Это говорит о том, что враг не жалеет личный состав и просто кидает его в огневую "мясорубку".

Мы можем говорить о том, что частичная мобилизация замедляет темпы вооруженных сил Украины?

Конечно замедляет. Но хуже от этого не нам, а именно врагу, потому что количество уничтоженного противника увеличивается в разы. Наши все равно впереди. Они либо стоят на месте, либо проходят. Не такими темпами, как кому-то хочется, но продвижение вперед все равно происходит.

Врагу очень важно отодвинуть линию фронта на Угледарском направлении, потому что наш прорыв там перерезает последние пути снабжения южных группировок. Как вы оцениваете ситуацию там?

Она везде одинаковая. Позиции украинских войск очень сильно обстреливаются, но у противника в последнее время просматривается очень сильная проблема с количеством артиллерийских снарядов. Проявляется это в том, что начинается интенсивный артиллерийский обстрел, потом он резко заканчивается. Я так понимаю, у них лимит на сутки. Эти рваные обстрелы все-таки не позволяют оккупантам сделать тот рывок, который они хотят. Наши этим пользуются.

Все мы помним разговоры россиян о том, что у них под Угледаром стоят очень сильные резервы. Но на деле это оказалось пшиком. О чем это говорит?

Есть очень много позиций, на которых у них еще хуже ситуация. Им приходится маневрировать этими резервами, которые просто разошлись по всему фронту.

Россияне под Херсоном хотели устроить для ВСУ ловушку

Разговоры о деоккупации Херсона ведутся уже несколько месяцев. Какова реальная ситуация там?

Потеря Херсона для врага - это в первую очередь имиджевая потеря.

Оккупанты попытались спровоцировать украинские войска на неподготовленное контрнаступление, начав информационную кампанию, что все пропало, они все кидают и уезжают. Из Херсона они попытались сделать ловушку, где сконцентрировали последние спецподразделения, которые смогли собрать.

Действительно, оккупационная администрация переехала в Скадовск. В Херсоне никого из коллаборантов точно не осталось. Остались десантники, морская пехота, ССО, очень много мобилизированных. Но последние больше для массовости и закрытия дыр. Огромное количество этих войск реально имеют гражданскую одежду. Все было сделано для того, чтобы втянуть в городские бои украинские войска и попробовать выйти к ним в тыл. Они пытались организовать какие-то территориально-партизанские игры, где вроде бы гражданские наступают, а с другой стороны им в спину стреляют и все такое. Это было очень быстро раскрыто, поэтому сейчас у них другая тактика - сдавать Херсон никто не собирается.

Украинцы очень внимательно за этим всем наблюдают и все равно идет продвижение на 100 метров или километр в день. Наши приближаются. Во-первых, сокращается фронт. Во-вторых, все больше и больше удается контролировать переходы через Днепр, что создает огромную проблему для войск, сконцентрированных на правом берегу. У них меньше бронетехники, больше пехотных подразделений. Они понимают, что если случится провал этого фронта, то они просто не смогут эвакуировать технику. А с личным составом все намного проще - они его могут просто бросить. Поэтому это может быть очень интересная игра на вытеснение и никто никого штурмовать "в лоб" не будет. Будут изматывать те войска, которые находятся в Херсоне, и предложат им проявить добрую волю.

Жест доброй воли вы не исключаете?

Нет, не исключаю. И это может произойти в ближайшие недели.

Удары по инфраструктуре - единственная возможность РФ показать хоть какую-то победу

Поговорим о ракетных ударах по инфраструктуре. На днях вы предположили, что подобными действиями Кремль хочет заставить гражданское население Украины выйти с требованием от власти мирных переговоров с РФ. Как вы полагаете, до России может дойти, что никаких переговоров уже априори не будет?

Они начали флешмоб с использованием ботов и подставных фигур, где пишут: "Зеленский, прекращай". Я посмотрел на это все дело. Очень смешно выглядит, потому что они используют Google-переводчик. Я вообще удивляюсь тому, что в России не могут подобрать какого-то переводчика украинского языка, который нормально сможет набрать текст без глупых ошибок. Либо экономят бюджет, либо им не до этого, либо считают, что они самые умные. Флешмоб не очень поддерживается населением Украины. Непонятна позиция тех аналитиков, которые не могут сказать о том, что ожидаемого эффекта не будет. Я думаю, они могут продолжать эту тактику, потому что другого им просто не дано. На поле боя они не могут показать каких-то успехов. Это единственная возможность сдерживать этих ультрапатриотов России и их псевдопатриотический угар, который происходит в прессе.

Эти удары - единственная возможность показать хоть какую-то победу. Самое ужасное в том, что это всем нравится и на это очень хорошо реагируют. Если РФ сейчас получит вторую партию вооружения от Ирана, они продолжат эту тактику. Специалисты говорят, что она может прекратиться где-то 15-17 числа перед саммитом G20. На этот период обстрелы могут быть остановлены.

Вы думаете, Путина пустят на саммит G-20? С чем он туда поедет? Ему же нужно что-то предъявить для повышения своего статуса.

Очень тяжело сказать. После саммитов, в которых он принимал участие последние несколько месяцев, и где его реально унижали, его имидж и авторитет потеряны на просторах международного права. Его пребывание на Бали может быть очень интересным с точки зрения того, как его будут все игнорировать. США четко заявили, что они не только не будут с ним здороваться за руку, но и точно не будут фотографироваться и принимать участие в каких-то совместных площадках с Путиным. Это один из важных показателей.

Для Путина очень важно хоть с кем-то уже встретиться. Любой контакт с любым лидером любой страны - это уже какой-то плюс для него. Раньше он шантажом добивался контакта с лидером США раз в полгода, показывая таким образом, что он находится на острие мировой политики. За последнее время я уже и не вспомню кто с ним общался кроме Эрдогана.

Если они не захотят унижать Путина, то могут отправить туда премьер-министра. Путин может подключиться по видео, но это будет конкретный провал для российской дипломатии. Это будет звонок к тому, что нужно принимать решение, которого требует Украина - исключения РФ из G-20.

Есть риск, что Россия начнет бить по объектам водоснабжения и теплоснабжения, по мостам, железной дороге, чтобы усилить кризис в Украине. Как вы считаете, РФ держит этот козырь на будущее или не будет прибегать к этим варварским методам?

Будет, поэтому нужно готовиться к худшему. Единственная возможность защитить себя - это усиление воздушной обороны.

На сегодняшний день мы не совсем готовы к усилению атак?

У нас очень большая проблема с Западом и Севером. Но надо понимать, что ситуация все-таки улучшается. Буквально в ближайшие дни мы получим очередные системы ПВО. Это очень мощные системы, которые стоят на защите Белого дома. Я надеюсь, что Генштаб сориентируется и поставит их в нужном месте. Если смотреть по IRIS-T, который был задействован на южном направлении и фактически работает со 100% попаданием в точку, они реально перекрыли это направление для дронов, ракет.

Ситуация сложная в плане того, что у нас оборона была заточена на самолеты и крылатые ракеты, а с баллистическими ракетами все намного сложнее. Это ракеты, которые поднимаются, а потом с огромной скоростью летят к месту своего удара. Чем отличается от "Точки У" или "Искандеров"? Иранские баллистические ракеты разделяются. То есть перед самым ударом отделяется одна из ступеней и летит только боевая часть. Наши знают про эту проблему и активно работают над тем, чтобы ее решить.

Перед получением дронов из Ирана никто не верил, что они эффективные. Никто не рассчитывал, что это просто летающий "мопед", который летит на небольшой скорости на небольшое расстояние. Реактивный самолет поднять - не очень эффективно. Ракеты использовать - тоже. Оказалось, что обыкновенные зенитные установки 60-х годов эффективнее всего остального. Мы научились их сбивать, что показало нашу способность работать с новыми вызовами. Поэтому и эту проблему мы решим.

Кто может стать новым союзником Путина

Если бы не было Ирана, насколько уже изменилась бы картина на фронте в Украине? Мы наблюдаем, что мир терпит агрессию РФ. Содействие есть со стороны Беларуси. Иран тоже будет терпеть? И кого еще из новых союзников может найти Путин?

Реальные проблемы могли бы быть созданы, если бы на сторону РФ пришел Китай. Но Китай все больше склоняется даже не к нейтральному положению, а к раздражению. В первую очередь они смотрят на свою выгоду. Если раньше они просто смотрели кто же выиграет и на чью сторону встать, то сейчас они понимают, что теряют прибыль. Они не могут развивать направление, на которое очень наделялись - восстановление так называемого "шелкового пути" через Россию.

Россия как транзитное государство для Китая фактически умерла.

А восстанавливать другие пути через Азербайджан или Турцию - это сложно. Там есть много региональных конфликтов, которые не очень способствуют экономическому направлению. Лучшей заменой России была бы Украина, но Украина как транзитная страна сейчас не может быть использована. Черное море находится в состоянии войны, что подрывает возможности доступа к европейским рынкам.

Единственная страна, которая еще может пойти навстречу России - это Северная Корея. Но она понимает, что одна в регионе, и должна держать свой имидж перед Южной Кореей, США и Японией. Готовы ли они делиться своими арсеналами? Я сомневаюсь, что они много чего готовы передать.

Давайте поговорим о последствиях взрыва в Севастопольской бухте. Что осталось от Черноморского флота?

Все-таки есть корабли, возможность запуска ракет, подводные лодки. Но Черноморский флот нужно принимать в контексте общей оперативной возможности. А такие возможности просто уничтожены. Подорван имидж флота как боевой единицы после уничтожения "Москвы", после целого полка авиации прямо на месте базирования, после демонстративного удара по бухте главного базирования. Это все реально повлияло как на личный состав, так и на имидж всего флота.

Специалисты попытались найти примеры атаки флота в его базе. Оказалось, что на сегодня таких случаев было всего три. Два за Японией - Порт-Артур и Перл-Харбор, и Украина в Севастополе Россию атаковала. Больше в истории такой наглости со стороны никто себе не позволял. Из них два раза попала Россия.

Путин признался, что он мстит за Севастополь. Медведев вообще в своем "угаре" пригрозил ядерным ударом в случае победы Украины. Нам вообще стоит на эти выпады обращать внимание? Это надо расценивать как привычный бред или там зашифрованы послания для Запада?

Тяжело понимать, когда человек болен шизофренией и у него есть какие-то двойные стандарты. Обращать внимание на эти все выпады - ниже нашего достоинства. Очень показательный пример - "зерновой договор", когда все просто проигнорировали высказывания России. Да, на сегодняшний день ни один корабль не будет выходить, потому что принимали окончательное решение как поступать. Но министр обороны Турции выступил с тем, что корабли с зерном будут идти под турецким флагом. То есть он завуалировано сказал, что они будут идти не просто под их флагом, а под защитой турецкого флота. А для того, чтобы понять что такое Турецкий флот и Черноморский флот РФ, нужно просто взять таблицу и приложить ее одна к другой. Это при том, что мы не учитываем еще две страны НАТО - Болгарию и Румынию. Они не очень сильны в своих военно-морских силах, но все равно имеют компонент. То есть три страны НАТО и Черноморский флот России - это даже не поддается сравнению.

Очередной шантаж России не срабатывает. Ни зерновой, ни ядерный. Козырь у них какой-то еще остается? Или они тактику на ходу придумывают?

Главное для них - это продержаться. Последнее, на что они надеются - это зима. Из-за ударов по инфраструктуре Украина не выдержит и они будут прорываться в слабеньких местах. Они не понимают, что каждый украинец отдельно и все вместе готовятся к серьезной зиме и мы точно ее выстоим. До них это просто не доходит.

Вы говорили, что к следующему лету война уйдет в прошлое. Что вам дает основания так полагать?

Морально-психологическое состояние нашего общества и то, что у нас в обществе имеют поддержку не какие-то политические структуры, а именно ВСУ. Мы действительно на них надеемся.

Диана Шароди, Тала Калатай