Также эксперт объяснил, почему в последние дни российские оккупанты усилили обстрелы Бахмута.

На Донбассе тяжелая ситуация, там оккупанты подтянули свою боевую мощь, особенно на направлении Пески-Марьинка, но ВСУ держатся.

Об этом в эфире "единого марафона" в слоте ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, Бахмут и Пески-Марьинка – это две самые горячие точки, где российские силы могут продолжать масштабную наступательную активность, но ВСУ делают все для сдерживания противника.

"Был запрос о том, что нужно усиливать эти направления. Что было сделано для того, чтобы оказать поддержку нашим защитникам, и для того, чтобы российские силы не могли прорываться. Там тяжело, и достаточно боевую мощь подтянули рашисты, особенно Пески-Марьинка, но украинские защитники держатся. Бахмут – то же. Это уже не первая неделя безуспешных попыток ведения боевых действий", - пояснил эксперт.

Мусиенко также рассказал, почему в последние дни оккупанты усилили обстрелы Бахмута.

"За прошедшие двое суток количество ракетных и артиллерийских ударов по самому Бахмуту возросло в несколько раз. Это тоже стало заметно. Но это как раз из-за того, что не могут продвинуться и не могут подойти непосредственно к городу, поэтому осуществляют вот такие ракетные атаки", - подытожил военный эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что количество боевых кораблей оккупантов в Черном море выросло в пять раз, что увеличило угрозу нанесения ракетных ударов по Украине.

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