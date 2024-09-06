Украинские танкисты отбуксировали Т-72, используя собственный Т-64 в качестве тягача.

На восточной окраине Селидово, которое расположено к югу от Покровска, есть подземный переход, который быстро становится очагом жестоких боев в городе.

В среду пара российских бронетехников высадила там свою пехоту и сразу попала под огонь украинского Т-64, который стрелял с достаточно близкого расстояния. Через день экипаж такого же украинского танка, а может, даже того самого, совершил дерзкое ограбление в этом же переходе, пишет Forbes.

Как отмечается, бойцы ВСУ обнаружили брошенный российский танк Т-72 - и похитили его. Сейчас Селидово является чрезвычайно опасным местом, поскольку 2-я российская общевойсковая армия приближается, чтобы усилить давление на Покровск. Украинские танкисты отбуксировали Т-72, используя собственный Т-64 в качестве тягача.

Беспилотник бригады Нацгвардии наблюдал, как в четверг Т-72 подкатился к подземному переходу и спрятался среди обломков боевых действий. Будучи закамуфлированным и с поднятой броней он выпустил по меньшей мере один 125-миллиметровый снаряд в что-то на севере. После этого трое членов экипажа выскочили и начали убегать. По меньшей мере один украинский FPV-дрон атаковал захватчиков.

Пока непонятно, почему россияне отказались от своего неповрежденного Т-72. Вполне возможно, что в нем произошла какая-то механическая неисправность - возможно, проблема с двигателем.

Это уже не первый случай, когда украинские войска захватывают целый, но брошенный российский Т-72. В апреле бойцы из 12-й бригады "Азов" провели трехдневную операцию, чтобы заменить батареи и перевезти танк через восточную безлюдную зону к безопасным украинским рубежам вокруг Тернов.

Тогда большая плотность заложенных мин делала эту ничейную зону чрезвычайно опасной для бронетехники с любой стороны. Однако, похоже, мины в Селидово не столь опасны. Упомянутый Т-64 карадагской бригады свободно путешествовал по городу даже среди бела дня - возможно, компенсируя чрезвычайную нехватку пехоты, которая в последние месяцы беспокоит всю украинскую армию.

Три члена экипажа Т-64 заметили покинутый российский Т-72 и принялись за дело. Беспилотник наблюдал, как под прикрытием дымовой завесы украинцы крепят к Т-72 буксирный трос. Видео заканчивается тем, что Т-64 тянет Т-72 на запад - к основной украинской линии.

"Потеря одного танка не обречет 11-месячное наступление России на направлении от Авдеевки до Покровска. Так же украинцы, захватив один танк, не спасут Покровск или окружающие города от уничтожения и захвата российской армией, которая в четыре раза превышает местный украинский гарнизон. Но танковое ограбление в четверг все еще является победой для Украины. Пожалуй, самое главное, это поднятие морального духа - демонстрация мужества и изобретательности, которые понадобятся украинцам, чтобы в конце концов выиграть текущую битву за Покровск", - заключает издание.

Похищение танка под Тернами

Инцидент произошел в начале апреля. Тогда россияне оставили почти неповрежденный и совершенно новый танк Т-72Б3М. Он является одним из самых громоздких и, теоретически, самых эффективных устройств радиопомех для защиты от беспилотников, которые кто-либо видел в войне России против Украины.

Бригада "азовцев" потратила три дня, чтобы проверить, отремонтировать и поднять 51-тонный Т-72. Из-за плохой видимости танк на максимальной скорости влетел в воронку от снаряда, в результате чего водитель получил сотрясение мозга, но все равно смог вывезти технику за линии обороны ВСУ.

Через два месяца его перекрасили и приписали к тому же танковому батальону, который помог его угнать.

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