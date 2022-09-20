Ожидается, что помощь Британии в следующем году будет предусматривать передачу дополнительных реактивных систем залпового огня.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс отмечает, что военная помощь Великобритании для Украины в 2023 году может превысить нынешние показатели на сумму 2,3 млрд фунтов.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

"Победы Украины в последние недели были вдохновляющими. Снова и снова эти мужественные люди бросили вызов тем, кто сомневался, и продемонстрировали, что они могут делать при наличии военной, экономической и политической поддержки, в которой они нуждаются", - подчеркнула Трасс.

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"Мое послание народу Украины таково: Соединенное Королевство продолжит быть рядом с вами на всем пути. Ваша безопасность - это наша безопасность", - заявила Трасс.

Она отметила, что военная помощь для Украины в 2023 году будет соответствовать объемам помощи, предоставленных в этом году, или превышать их.

Сейчас Британия является вторым крупнейшим военным донором для Украины, поскольку обязалась оказать помощи на сумму 2,3 млрд фунтов в 2022 году. Кроме того, с 2015 года Британия подготовила 27 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины. В последний год в Украине было предоставлено сотни ракет, пять систем противовоздушной обороны, 120 единиц бронетехники и свыше 200 тыс. единиц нелетальной военной техники.

Трасс в четверг во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН укажет на долгосрочной преданности Украине, и что страна не отступит от военной, гуманитарной и политической поддержки для Украины.

При этом точный уровень поддержки Украины со стороны Британии будет определен на основе потребностей Вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что помощь будет предусматривать реактивные системы залпового огня.

Напомним, Британия решила значительно расширить программу обучения украинских военных.

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