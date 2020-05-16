Во Львове простились с погибшим на Донбассе 30-летним майором

Похоронили украинского воина на Лычаковском кладбище.

Во Львове провели в последний путь погибшего на Донбассе 30-летнего украинского военнослужащего майора Андрея Супригана.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации. Прощались с бойцом сначала в Буске, где живет его семья. Во Львове панихида состоялась в гарнизонном храме Святых апостолов Петра и Павла.

Андрей Суприган - выпускник Львовского лицея имени Героев Крут и Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. С начала боевых действий на Донбассе находился на фронте. Проходил службу в отдельном отряде специального назначения.

Указом президента Украины в 2015 году награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2016 году - орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Похоронили украинского воина на Лычаковском кладбище во Львове.

Его коллеги сообщают в соцсетях, что майор Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко погибли 13 мая во время учений в зоне ООС, когда отрабатывали десантирование на воду.

Как сообщал УНИАН, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.

Этот случай расследуют представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов.