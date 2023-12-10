Корвет зашел по внутренним водам РФ из Зеленодольска.

Вместо уничтоженного в Керчи корвета "Аскольд" РФ перегнала новый корабль из Татарстана.

Как сообщает Defence Express со ссылкой на инфографику OSINT-аналитика MT_Anderson, 2 декабря введенный в состав Черноморского флота РФ ракетный корвет "Циклон" находился в акватории временно оккупированного Севастополя. В то же время уничтоженный во время ракетной атаки 4 ноября 2023 года корвет "Аскольд" по состоянию на 3 декабря 2023 года проходил ремонт на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. При этом россияне накрыли сверху те участки корпуса "Аскольда", которые подверглись наибольшим разрушениям.

Наибольший интерес вызывает снимок за 5 декабря в Новороссийске, на котором два ракетных корвета проекта 22800 "Каракурт": "Амур" (достроен и уже прошел испытания, но еще не принят в состав ЧФ РФ), и предположительно корабль "Туча" (перегнали в Новороссийск внутренними водными путями).

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Корвет "Туча" был построен на верфи российского города Зеленодольск (Татарстан), что на берегу Волги. Поэтому здесь вполне логично предположить, что новый носитель "Калибров" вместо фактически уничтоженного корвета "Аскольд" россияне перегнали к Новороссийску по Волго-Донскому каналу. Корвет "Туча" спущен на воду в Зеленодольске в июле 2023 года.

Корвет "Туча" - характеристики:

полное водозамещение - 870 тонн;

длина и ширина корпуса - 67 метров и 11 метров;

автономность плавания - до 15 суток, экипаж - 39 человек;

вооружение - 76-мм пушка, 8 пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", "Панцирь" в морской версии, дрон "Орлан-10".

Удар по "Аскольду" - детали

Как сообщал УНИАН, 4 ноября во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы на судостроительном заводе. В результате атаки ВСУ серьезно пострадал корабль проекта "Каракурт" "Аскольд".

Тогда спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что этот корабль очень не скоро станет в строй, если вообще это когда-нибудь произойдет.

Аналитики Defence Express посчитали, что каждый из ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт" стоит примерно 1,47 миллиарда рублей, или же ориентировочно 16 миллионов долларов, а по курсу 2015 года 24 миллиона долларов. Таким образом, уничтоженный в Керчи "Аскольд" стоил примерно 16 миллионов долларов.

Стоимость корвета-носителя "Калибров" выглядит слишком низкой, ведь украинский Forbes оценил уничтоженный крейсер "Москва" в 750 миллионов долларов.

Кроме того, эксперты отметили, что один новый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" по смете Минобороны РФ стоит в 10 раз меньше, чем новый Ту-160М по программе "воспроизведение", который оценивается в 15-16 миллиардов рублей за "борт".

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