В рамках одной из десяти приоритетных реформ Кабинета министров "достоинство и уважение" в Украине продолжается реформа системы военно-врачебных комиссий (на украинском - ВЛК), которая хоть и не завершена, однако уже есть первые результаты.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше. К осмотрам ВЛК привлечены почти 820 гражданских больниц. Заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тысяч воинов. Внедряем принцип "справки ходят за военными". Более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту. Также значительно упрощен процесс оформления справки об обстоятельствах ранения защитника", - отметил он.
По словам Шмыгаля, параллельно с изменениями в военно-врачебных комиссиях в Украине продолжается реформа медико-социальных экспертных комиссий.
"Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека. Это обновление пакетов услуг в социальной, медицинской, реабилитационной, образовательной сферах, в трудоустройстве. Это, безусловно, диджитализация", - добавил он.
Реформа ВЛК в Украине во время войны
В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать военно-врачебные комиссии при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения.
В августе правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать на рассмотрение соответствующей комиссии.
Также в августе правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебных комиссий. Для улучшения качества медобслуживания военных при прохождении ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнение) утвержден порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования.