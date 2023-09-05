В украинском государстве продолжается реформа системы ВЛК.

В рамках одной из десяти приоритетных реформ Кабинета министров "достоинство и уважение" в Украине продолжается реформа системы военно-врачебных комиссий (на украинском - ВЛК), которая хоть и не завершена, однако уже есть первые результаты.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Военно-врачебных комиссий стало вдвое больше. К осмотрам ВЛК привлечены почти 820 гражданских больниц. Заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тысяч воинов. Внедряем принцип "справки ходят за военными". Более 80% воинских частей подключены к электронному документообороту. Также значительно упрощен процесс оформления справки об обстоятельствах ранения защитника", - отметил он.

По словам Шмыгаля, параллельно с изменениями в военно-врачебных комиссиях в Украине продолжается реформа медико-социальных экспертных комиссий.

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"Это внедрение международной классификации состояния и потребностей человека. Это обновление пакетов услуг в социальной, медицинской, реабилитационной, образовательной сферах, в трудоустройстве. Это, безусловно, диджитализация", - добавил он.

Реформа ВЛК в Украине во время войны

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать военно-врачебные комиссии при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения.

В августе правительство упростило порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать на рассмотрение соответствующей комиссии.

Также в августе правительство ввело электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебных комиссий. Для улучшения качества медобслуживания военных при прохождении ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформление отпусков, увольнение) утвержден порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования.

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