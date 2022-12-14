Президент подчеркнул, что обороняться в условиях, когда российская артиллерия уничтожает все перед собой, это больше, чем героизм.

Покоя на передовой нет, каждый день и метр даются украинским воинам чрезвычайно тяжело.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, на фронте ситуация остается сложной.

"Очень подробно обсудили на Ставке ситуацию на Донбассе и на других активных направлениях на передовой. Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются чрезвычайно тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сегодня говорил об этом в своем обращении к Европейскому парламенту.

"Россия уничтожает на Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", - подчеркнул он.

В частности, глава государства отметил бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые "очень искусно и очень лихо разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить", а также бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые "очень результативно" воюют на Кременском направлении.

Зеленский также поблагодарил зенитчиков и бойцов Воздушных сил за отражение сегодня утром очередной атаки иранских дронов в столице и Киевской области.

"Небо Киевской области обороняет 96-я зенитная ракетная бригада Воздушных сил. Я благодарю вас, ребята! Всего было сбито 13 "шахедов". Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро", - сказал он.

Война в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 14 декабря, Киев и область атаковали дроны-камикадзе. ПВО было уничтожено 13 беспилотников.

В результате атаки поврежден частный дом в городе Вишневое Киевской области. Пострадавших нет.

В Киеве обломки от сбитых дронов попали в админздание, четыре жилых дома получили незначительные повреждения. Пострадавших в результате атаки нет.

Как подчеркнул главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ВСУ готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы, и прилагают "все усилия" для стабилизации ситуации на востоке страны.

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