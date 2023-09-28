Это произошло в феврале-марте 2022 года, еще шесть человек тогда были тяжело ранены.

Трем военнослужащим российских оккупационных войск объявлены подозрения за расстрел людей во время оккупации Киевской области, когда на трассе Киев-Житомир были убиты и сожжены 26 украинцев.

Как отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, в течение февраля и марта 2022 года оккупанты на трассе Киев-Житомир систематически расстреливали гражданские авто, их водителей с пассажирами и пешеходов, которые пытались убежать от войны.

"За это время они тяжело ранили 6 украинцев и 26 - убили, а их тела сожгли вместе с расстрелянными автомобилями, чтобы скрыть следы своих преступлений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты скрылись под натиском Вооруженных сил Украины, а обгоревшие останки тел их жертв так и остались лежать на дороге.

"Однако следователям Нацполиции удалось установить личности погибших, восстановить хронологию событий и установить их убийц - бурят из 2-го батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменного ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ", - отмечается в сообщении.

Так, командиру, который отдавал преступные приказы об убийстве украинцев на Житомирской трассе, и двум его подчиненным - старшему лейтенанту и ефрейтору, которые их выполняли, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, а именно в ведении и реализации приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением по предварительному сговору, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Военные преступления россиян

Как сообщал УНИАН, ранее российскому военнослужащему было сообщено о подозрении из-за расстрела безоружного охранника магазина в Буче в феврале 2022 года.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в г. Буча, старший офицер россиян с помощью радиосвязи, распространявшейся на боевые машины батареи, отдал приказ идентифицировать всех лиц, которые были одеты в черную одежду, как врагов.

Так, российские военнослужащие заметили возле магазина NOVUS местного жителя, который работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "Охрана NOVUS".

Мужчина не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов, но те решили выполнить преступный приказ и открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому лицу.

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