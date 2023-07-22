Сообщается, что ВСУ еженедельно тренируются противостоять противнику на границе в Беларусью.

Командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев назвал цель переброски наемников ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси.

"Меры, к которым сейчас присоединяются члены ЧВК "Вагнер", проходят с целью психологического давления на население Украины. Для устрашения. Но нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься, и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне", - отметил он.

По его словам, с целью предупреждения действий противника, за последнюю неделю на границе с Беларусью разрушили пять участков дорог, образованы и заминированы более 60 лесных завалов.

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"Заложено более двух с половиной тысяч противотанковых мин. Кроме того, на постоянной основе еженедельно проходят тренировки личного состава", - говорится в сообщении.

Наев заверил, что украинские защитники мотивированы и натренированы: "Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные силы".

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что сообщалось

Напомним, в Пентагоне считают, что наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси реинтегрируются в российскую армию.

"Учитывая то, что мы видим в Беларуси, видим сообщения о том, что силы "ЧВК Вагнер" продолжают двигаться в этот регион и продолжают, я думаю, консолидироваться там... Мы, безусловно, видим, как силы "Вагнера" реинтегрируются в российскую армию", - заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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