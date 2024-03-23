Половина дорожного полотна на плотине полностью разрушена и не будет функционировать в ближайшее время.

В Запорожье частично восстановили транспортное движение по территории плотины ДнепроГЭС, по которой попали российские ракеты во время вчерашней атаки.

"Люди вчера работали без отдыха для того, чтобы как можно быстрее разблокировать движение по нашей ДнепроГЭС и примерно в полночь нам удалось это сделать. И на сегодня половина дорожного полотна функционирует, потому что вторая половина, к сожалению, полностью разрушена и не будет функционировать в ближайшее время точно", - сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам Федорова, трафик и соединение левого и правого берега - это критическое значение для города Запорожье, а также для транзитного транспорта, который происходит здесь.

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"Именно поэтому для нас было крайне важно в крайне сжатые сроки восстановить движение по плотине ДнепроГЭС, а именно восстановить движение автомобильного транспорта. Это мы и сделали", - отметил председатель ОГА.

Он сообщил, что параллельно прорабатывается вопрос о разработке проекта срочного восстановления и второй части дорожного полотна на территории ДнепроГЭС. Кроме того, совместно с патрульной полицией, с коммунальными службами города Запорожье сейчас прорабатывается вопрос о перенаправлении потоков транспорта через другие мостовые переходы, которые находятся на территории Запорожья.

"Наша цель сделать все возможное до понедельника, до рабочей недели, чтобы жители Запорожья свободно могли передвигаться", - сказал Федоров.

Он напомнил, что вчера эпицуентром удара врага была не только ДнепроГЭС, но и огромное количество жилых домов Запорожья.

"На сегодня зафиксировано частично поврежденных более 450 домов на территории Запорожья. Во многих из них выбиты окна, разрушены крыши. Сегодня коммунальные службы восстанавливают эти дома. В частном секторе полностью разрушены 10 домов и 10 - частично. Там завалы будут разбирать еще несколько дней", - сообщил Федоров.

Он добавил, что враг и сегодня продолжил разрушать инфраструктуру: "Утром отправил три шахеты, один из которых попал по энергетической инфраструктуре - по подстанции и вывел из строя ее часть".

Удар РФ по ДнепроГЭС - главные новости

В пятницу, 22 марта, россияне совершили самую масштабную атаку на энергосистему Украины, в том числе попав и по жилым кварталам. Среди городов, попавших под удар врага, было и Запорожье. По нему оккупанты выпустили 20 ракет. 8 ракет попали по крупнейшей в Украине гидроэлектростанции - ДнепроГЭС, в Запорожье. Сейчас станция не работает.

Вчера сообщалось, что в городе большие разрушения в частном секторе - целая улица превратилась в руины. Также пострадали многоэтажки. Отмечалось, что три человека погибли, еще 20 травмированы в результате утренней атаки.

Вчера Федоров сообщил, что от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья погибли 8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец. Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

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