Президент Чехии рассказал отельерам, что россиян стало меньше, но китайцы платят лучше.

Президент Чехии Милош Земан во время посещения курортных Карловых Вар рассказал тамошним отельерам о преимуществах китайских туристов перед русскими.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Аktualne.cz.

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"Я знаю, что россияне частично покинули Карловы Вары. Я знаю, что вы задумались об их замене арабскими клиентами. Почему бы и нет, если вам это нравится. Но поскольку меня считают китайским агентом и поскольку я заметил увеличение потока к нам китайских туристов на 30%, то буду рад, если они поедут не только в Чешский Крумлов, но и остановятся также в Карловых Варах и окрестностях ", - сказал чешский президент.

"Как говорят, они платят гораздо лучше, чем русские, и останавливаются на дольше", - сказал Земан.

Земан известен своими исламофобскими взглядами, поддержкой отмены санкций Евросоюза против России, а также предлагает простить России аннексию Крыма, если та выплатит Украине денежную компенсацию.