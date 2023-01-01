Отмечается, что среди новой техники у россиян только бронированные машины "Тигр" и немного авиации.

Оккупационная армия РФ воюет на востоке Украины устаревшей и модернизированной советской техникой.

В то же время часть этих средств оснащена западным оборудованием, сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Они воюют советской или модернизированной советской техникой, или на основе советской техники что-то доделано. То есть они воюют реактивными системами огня, которые были созданы в Советском Союзе, "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", - рассказал Череватый.

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По его словам, на поле боя главными средствами россиян остаются танки Т-72, разработанные еще в СССР. Новую технику оккупанты почти не используют.

"Из нового - это бронированные машины "Тигр", но нельзя сказать, что это "ухи-аха", которые могут изменить ход войны. Есть немножко авиации, но не критично, тоже новые разработки. А в основе - это обычная советская техника или модернизированная советская техника", - подытожил спикер.

Война в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января 2023 года общие боевые потери противника составили около 106 тыс. 720 человек.

В ГУР рассказали, что в РФ возник дефицит баллистических ракет и заканчиваются запасы крылатых ракет "Калибр". Причиной стали западные санкции, поскольку России не хватает компонентов.

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