Захватчики используют Мариупольский порт в своих интересах, отметил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Продолжается война в Украине, и российским оккупантам на Азовском побережье, которое они захватили во время полномасштабного вторжения, упрощает охрану, а также контроль акватории то, что Азовское море имеет небольшие глубины.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что вопрос Азовского моря достаточно важен, потому что фактически все побережье этого водоема оккупировано россиянами. "Они даже пытались на законодательном уровне сделать его внутренними водами Российской Федерации. Это на самом деле не имеет никакой юридической силы и оснований. Однако, там так же не наблюдается военной активности. Там нет боевых единиц. Кроме того, в Азовском море сейчас сложно маневрировать", - сказал спикер.

Он пояснил, что в Азовском море сложная навигация, потому что там нет таких больших глубин как в Черном море. Максимальная глубина азовской акватории - 15 метров. В то же время это относительное мелководье упрощает захватчикам ее охрану.

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"Мы можем подтвердить, что они используют Мариупольский порт, делают это с нарушением всех правил и требований Международного морского права. Выключают на судах системы автоматической идентификации (AIS), продолжают вывозить через этот порт награбленное на оккупированных территориях Украины. Как это ни странно, до сих пор вывозят зерно и, конечно, металл", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что российские захватчики используют порт в своих интересах, постоянно нарушают международное законодательство, но отслеживать там ситуацию сложно именно потому, что сейчас все побережье Азова находится под контролем РФ.

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Как сообщал УНИАН, Россия на законодательном уровне хочет аннексировать Азовское море, которое де-факто уже контролирует. По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, "законодательно закрепленная аннексия Азовского моря" - это в первую очередь сигнал российскому обществу, как повод для обсуждения очередной "победы" на фоне отсутствия успехов на фронте.

По мнению спикера, это продукт для внутреннего потребления, чтобы рассказывать о достижениях, которых нет.

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