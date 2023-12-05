По скоплению людей враг могут полететь российские ракеты.

Массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью вражеских ракетных ударов или бомбардировок. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

При этом призвали соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности, накануне и во время зимних праздников.

В Страткоме отмечают, что враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скоплении как украинских военнослужащих, так и гражданского населения. Поэтому люди с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок.

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При этом призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сохранять информационную тишину.

Праздники в Украине - детали

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим все непереходные праздники - те, которые имеют фиксированную дату, теперь отмечают на 13 дней раньше. В частности, 6 декабря - празднование Николая, 24 декабря - Рождественский Сочельник, 25 декабря - Рождество Христово, 31 декабря - Щедрый вечер.

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