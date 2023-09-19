Улучшение самолета заключается в возможности автоматического пуска ракет "Кинжал" по заданным параметрам.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, стоит ли бояться модернизированного россиянами МиГ-31И, который является ракетоносителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Речь идет о способности истребителя автоматически пускать ракеты по заданным параметрам. За словами спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, сейчас важен не сам носитель ракет, а наличие этих ракет у россиян.

Также в эфире национального телемарафона он рассказал о том, фиксируют ли украинские воздушные силы применение этого истребителя российскими захватчиками.

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"Ну мы пока не видим тревог от МиГа так, как это было несколько недель назад. Ну и самолет для любой ракеты - это лишь платформа. Конечно, и от самолета тоже зависит многое. Но все же ракета, которую направляют по той или иной цели, программируется на земле", - отметил Игнат.

По его словам, самолет в данном случае выступает в роли платформы или комплекса, которые поднимает ракету в соответствующий район пуска и запускает.

Представитель ВС напомнил, что россияне говорят о том, что "Кинжалы" могут носить не только истребители типа МиГ, но и якобы самолет Су-34.

"Но важнее не суть авиационной платформы, которая эту ракету поднимает, а наличие самих ракет "Кинжал", потому что их не так много, равно как и ракет "Искандер"... Вопрос в ракетах и в том, сколько они могут себе позволить", - добавил он.

Шойгу показал Ким Чен Ыну улучшенный МиГ-31И

Как сообщал УНИАН, во время своего визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел аэродром Кневичи во Владивостоке (вблизи корейской границы). Ему также продемонстрировали ракеты и истребители, которыми россияне бьют по Украине.

В частности, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу похвастался перед северокорейским диктатором ракетным комплексом "Кинжал" на модернизированном истребителе МиГ-31И, с которого теперь могут запускать эти ракеты по Украине. Также Ким Чен Ыну показали самолеты стратегической авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3.

По данным российских СМИ, "модернизация" этого истребителя заключается в автоматическом пуске "Кинжала" по заданным параметрам.

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