На днях The Times опубликовал мнение советницы командующего Сухопутных войск Григорьевой в пользу мобилизации.

В Украине снова "гремит" вопрос, а нужно ли на уровне закона ввести обязательную мобилизацию женщин, как когда-то сделал Израиль для защиты от Палестины и некоторых террористических арабских группировок. Хотя, как известно, президент Зеленский обещал не подписывать такой закон.

Жизнь старой дискуссии дал The Times, на днях опубликовав положительное мнение советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксаны Григорьевой в пользу такой мобилизации. Актуальность этого вопроса для Украины оценил бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире Espreso.

Он поддержал Григорьеву во мнении, что Украине есть в чем подражать уникальному опыту Израиля. Но, неужели на 100%? Тема мобилизация женщин - очень дискуссионная в обществе, подчеркнул Селезнев.

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"На самом деле израильский опыт является уникальным, можем ли мы 100% инвертировать это в нашу современную действительность - вопрос очень дискуссионный", - сказал он.

Селезнев считает, что по защите государства и мобилизации следует опираться не на гендерную политику, а на профессиональные навыки украинцев, на готовность той или иной женщины действительно взять в руки оружие. Все это надо оценивать, учитывая социальные риски всех процессов, сказал он.

"Но опять же, Украина у нас одна, у нас нет другой земли, враг совершенно не скрывает своих посягательств, а значит может случиться так, что все граждане нашей страны будут вынуждены становиться к оружию, потому что шансов выжить в случае оккупации у украинцев нет", - резюмировал Селезнев.

В "Волках Да Винчи" отреагировали на слова Григорьевой

Напомним, упомянутое интервью The Times было опубликовано 10 апреля. СМИ подхватили цитаты из заявлений Григорьевой о необходимости готовиться к возможной мобилизации женщин. Новость взволновала общество - официальную реакцию публиковал Центр противодействия дезинформации СНБО. Там отметили, что мобилизация женщин - не на повестке дня в Украине.

Несмотря на это, военные и аналитики начали высказывать мнения по этому поводу. В частности, комментировал возможную мобилизацию женщин боец роты "Гонор" 1-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка

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