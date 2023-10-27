Как скоро это произойдет – зависит от решения противника, подчеркнула Гуменюк.

В течение четверга, 26 октября, Силы обороны фиксировали повышенную активность беспилотной разведки со стороны российских оккупационных войск. Это является неким предвестником того, что враг готовит новый обстрел.

Такое заявление сделала в эфире телеканала FREEДОМ начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 российских кораблей. Среди них патрульные корабли, пограничные службы, суда обеспечения. Также в акватории находится подводный ракетоноситель, который может иметь до 4 ракет типа "Калибр".

"Мы сегодня фиксировали определенную повышенную активность беспилотной разведки врага и это абсолютно четкий предвестник того, что действительно атака готовится. Как скоро она случится – это уже на усмотрение и способы подготовки врага. Но мы находимся в готовности и понимании, что такая атака может произойти в любое время", – подчеркнула она.

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Представительница Сил обороны юга добавила, что сам факт пребывания подводного ракетоносителя противника на дежурстве означает, что украинцам надо реагировать на сигналы воздушной тревоги очень быстро. Это связано с тем, что обнаружить пуски ракет с подводного носителя – задача не из легких.

"Они очень часто запускаются на чрезвычайно низкой высоте, и обнаруживаются уже непосредственно перед моментом атаки. Поэтому между сигналом тревоги и непосредственным ударом может пройти всего несколько секунд. Поэтому мы делаем акцент, что на боевом дежурстве именно подводный ракетоноситель. О том, снаряжен он или нет, абсолютно достоверных данных нет", – пояснила она.

Она отметила, что ракетоносители могут быть снаряженными не полностью, однако люди все равно должны быть бдительными.

"Такие данные получить очень сложно, поэтому опираться на них не стоит и каждый раз, понимая, что ракетоноситель на дежурстве, нужно рассчитывать на его максимальную загруженность. Кроме того, напомню, что россияне имеют практику создавать напряжение и наносить удары непосредственно из бухт, где они базируются, несмотря на то, что это является грубым нарушением правил безопасности, они такое уже воплощали. И это означает, что присутствие ракетоносителей вообще в Черном море – это очень высокий уровень ракетной угрозы. Поэтому мы говорим, когда выходит ракетоноситель на боевое дежурство, это повышение уровня ракетной угрозы, а в целом она держится на высоком уровне", – сказала Гуменюк.

Война в Украине: актуальные новости

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты ожидают больше атак со стороны российских оккупационных войск на поле боя в Украине. Он подчеркнул, что российские войска еще имеют наступательный потенциал и не считаются с потерями.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, на фронте в течение суток произошло в общей сложности 45 боевых столкновений. Оккупанты перегруппировываются на трех направлениях, а именно Лиманском, Запорожском и Шахтерском. Между тем на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются атаки со стороны оккупантов.

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