Отдельное освобождение Кинбурнской косы может нанести больше вреда, чем мы получим преимущество при освобождении данной территории, отметил начальник пресс-центра.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что вопрос контроля Кинбурнской косы будет решен во время освобождения всей Херсонщины.

В эфире информационного телемарафона Ерин рассказал, что Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Но, благодаря украинскому огневому контролю, враг не может там сосредоточивать постоянные и крупные группы своих войск. Поэтому оккупанты имеют небольшой контроль на этом участке.

"Хочу объяснить всем, что освобождение и островов, и Кинбурнской косы возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не является совсем целесообразным, потому что там открытая местность, и огневое поражение со стороны противника может нанести больше вреда, чем мы получим преимущества во время освобождения данной территории", - сказал он.

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"Поэтому вопрос о Кинбурнской косе, что касается контроля над островами, они будут обязательно решены, когда будет освобождение всей Херсонщины", - добавил Ерин.

Ситуация на Кинбурнской косе

Как сообщал УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на Кинбурнской косе и островах на Херсонщине, отметила, что Силы обороны юга продолжают противодействие врагу на Кинбурнской косе, в результате чего враг несет потери как в живой силе, так и в технике.

Ранее оккупанты имели сухопутный доступ к косе, впрочем сейчас она полноценно не контролируется ни ВСУ, ни российскими захватчиками.

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