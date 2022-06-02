Ожесточенные бои происходят на улицах города.

В Северодонецке Луганской области продолжаются ожесточенные бои, военные Вооруженных сил Украины не собираются отступать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сказал на брифинге.

"В настоящее время в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, ожесточенные уличные бои", - подчеркнул Громов.

При этом, по его словам, пока нельзя четко говорить, какую часть города контролируют украинские военные, а какую - оккупанты.

"Если говорить, что 80% или 60% контролируются противником, это невозможно такое сказать, потому что, например, на конец вчерашнего дня ситуация была одна. Ночью наши подразделения провели активные действия, и часть квартала взяли под свой контроль. Я не могу сейчас вам в процентах сказать" - добавил Громов.

Также ситуацию в городе он назвал напряженной.

В настоящее время такая задача перед подразделениями, которые непосредственно занимаются обороной Северодонецка, не стоит. Подразделения будут выполнять задачи всем имеющимся составом сил и средств, по имеющемуся ресурсу", - заявил Громов.

"Если я вам скажу, что подошло подкрепление, я заставлю врага задуматься над этим и принять некоторые меры. Еще раз подчеркиваю, что Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы вся наша территория была под нашим контролем", - добавил он.

Также, по его словам, на некоторых направлениях на севере и юге страны украинскими военными проводятся действия по освобождению населенных пунктов, которые в настоящее время захвачены и контролируются врагом.

Также Громов отметил, что опасность захвата оккупантами Северодонецка существует.

"В случае захвата Северодонецка мы будем вынуждены вести оборону по берегу реки и будем вести бой также из городской застройки. Опасность в каждом конкретном случае есть", - сказал он.

Ранее сообщалось, что враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

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