Об этом заявил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Местные власти призвали жителей населенных пунктов на берегу Каховского водохранилища находиться в укрытиях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Тяжелый день. Попытка обстрела Красногригорьевской ТГ и города Марганец, провокации оккупантов на ЗАЭС и ракетная опасность", - отметил он.

По словам Евтушенко, сейчас ситуация на ЗАЭС контролируемая.

"Прошу жителей городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища, находиться в бомбоубежищах или воспользоваться правилом двух стен", - призвал глава РВА.

Напомним, состав боекомплекта российских захватчиков в Новой Каховке на Херсонщине снова подвергся удару украинских защитников. В сети начали появляться многочисленные фото и видео, на которых можно увидеть, как детонирует оружие. Пользователи сравнивали результаты атаки с фейерверком.

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